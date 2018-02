Remonty kładek, torowisk, progi zwalniające – tu czekają utrudnienia

Budowa mostu Żernickiego, progów zwalniających na al. Piastów, remonty rozjazdów tramwajowych na Mickiewicza, remont kładki Zwierzynieckiej, kładki dla pieszych nad al. III Sobieskiego. To najważniejsze inwestycje, które w tym roku planuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Utrudnień należy się spodziewać głównie w wakacje.

Nie przejedziemy w wakacje z ul. Na Grobli do zoo i w drugą stronę. Niebawem ruszy przebudowa podjazdów na kładkę, a następnie wymieniana będzie cała płyta pomostowa. Na wyłączenie kładki z ruchu zostaną wybrane dwa miesiące między czerwcem a październikiem. Niestety zazębi się to z okresem wakacyjnym.Zakres prac jest spory, kładka ma już 40 lat. ZDiUM musi wymienić płytę pomostową i balustrady.

Więcej na temat tego remontu przeczytacie tutaj:Na rozstrzygnięcie czeka również przetarg na przebudowę mostu Żernickiego. – Ta inwestycja rozpoczęłaby się jeszcze w tym półroczu. Oznacza budowę mostu tymczasowego oraz rozbiórkę istniejącego, a następnie budowę nowej konstrukcji – tłumaczy Ewa Mazur. Most tymczasowy będzie dostępny dla kierowców.Most Żernicki znajduje się nad Ślęzą w ciągu ul. Żernickiej. Łączy Kuźniki z Żernikami. Nowy most ma być znacznie dłuższy od obecnego i mierzyć 61 metrów (obecnie to 37 metrów). Będzie także zawieszony 1,5 metra wyżej, dzięki czemu konstrukcja nie będzie już podmywana.Nowym mostem mamy pojechać latem przyszłego roku.Niektórzy czekają na progi na alei Piastów, bo głosowali na nie we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim. Innym na pewno się nie spodobają. Projekt "Spokojna al. Piastów - budowa progów na lewych pasach ruchu na całej długości ulicy" zdobył 625 głosów.Trwa zbieranie dokumentacji, która następnie trafi do ZDiUM. Realizacja zadania miałaby nastąpić latem. Planowany budżet na to zadanie to 250 tys. zł. Progi będą wyspowe, z uwagi na to, że aleją Piastów kursują autobusy komunikacji miejskiej.Mieszkańcy głosujący na ten projekt argumentowali to względami bezpieczeństwa. Z kolei dla kierowców to jedyny dojazd do nowego mostu prowadzącego na ul. Racławicką, co uczyniło z alei Piastów ważniejszą osiedlową drogę. Wcześniej, w 2010 roku, magistrat odmówił mieszkańcom zamontowania progów na al. Piastów. Urzędnicy Wydziału Inżynierii Miejskiej tłumaczyli, że to niemożliwe z powodu kursujących tam autobusów.Kładka dla pieszych nad al. Jana III Sobieskiego zostanie rozebrana. Zbudowana nad torami kolejowymi i jezdnią kładka, prowadzi z ul. Piwinika Ponurego na Psie Pole (okolice ul. Sycowskiej).Przeprawa dla pieszych jest w fatalnym stanie. Nowa kładka powstanie w tym samym miejscu. – Jeszcze w tym kwartale chcielibyśmy ogłosić i rozstrzygnąć przetarg na rozbiórkę kładki – informuje Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Prace toczyłyby się wtedy w okresie wakacyjnym.Na wakacje planowana jest także wymiana rozjazdów tramwajowych na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i al. Paderewskiego. Prace są zaplanowane na sierpień i wrzesień. Nie wcześniej, gdyż tramwaje muszą dowozić w te rejony kibiców na The World Games 2017. Remont zaplanowano z tego powodu właśnie po igrzyskach.Przez ten czas, łącznie na 6 tygodni, wyłączone zostanie z ruchu torowisko na Mickiewicza i tramwaje nie dojadą na Sępolno. Zorganizowana zostanie komunikacja zastępcza Do końca maja potrwa remont ul. Ołtaszyńskiej. Przebudowywany jest jej wyjazd na ul. Wojszycką, która prowadzi do Wyścigowej. Jezdnia na całym wspomnianym odcinku jest wyłączona z ruchu, od początku prac dojazd umożliwiono tylko do posesji.Objazd został wyznaczony od ul. Wyścigowej przez Karkonoską do Zwycięskiej, która jest jedną z najbardziej zakorkowanych ulic w mieście. Mieszkańcy czekają już na koniec prac.ZDiUM przebudowuje ul. gen. Maczka na Ołtaszynie. Jeden z jej odcinków zostanie oddany do użytku do połowy maja, a drugi w czerwcu.W toku jest przetarg na budowę pętli autobusowej na Zwycięskiej, wraz z rozbudową ulic Cynamonowej, Waniliowej i Kminkowej. Prace też będą toczyć się w wakacje. Pętla powstanie do końca roku: na razie tylko autobusowa, w perspektywie czteroletniej będą z niej korzystały także tramwaje.ZDiUM kończy także budowę sygnalizacji świetlnej na rondzie Powstańców Śląskich.Z programu rozbudowy terenów pod mieszkalnictwo, ZDiUM położył już nową nawierzchnię na Ogórkowej, Buraczanej i Jutrzenki. Skończona jest też ul. Asfaltowa. Z kolei prace na ul. 3 Maja są właśnie realizowane.